Задержан министр строительства Ставрополья

В Ставрополе задержан министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий по подозрению в превышении полномочий, сообщили в краевом СК.

В отношении Когарлыцкого возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщается на сайте СК.

Согласно материалам дела, с декабря 2017 по март 2018 года Когарлыцкий подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат частной компании, которая выполняла работы по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа.

Речь идет о документах на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена.

В результате этих действий государству был причинен ущерб на сумму больше 14 млн рублей.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Когарлыцкий был назначен министром строительства и архитектуры Ставропольского края в июне 2018 года.