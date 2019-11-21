Путин заявил о «глубоких отношениях» России и Швейцарии

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со своим швейцарским коллегой Ули Маурером. В ходе встречи российский лидер отметил давние и глубокие отношения между странами.

«Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас. Я помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, рад вас видеть в Москве. Между нашими странами давние, глубокие отношения», – передает слова Путина РИА «Новости».

Российский лидер добавил, что между странами растет товарооборот, также отношения поддерживаются по линии правительств.

Встречу с президентом Швейцарии провел также премьер России Дмитрий Медведев.

«Наши двусторонние отношения носят взаимоуважительный характер, мы неплохо, мне кажется, научились за эти годы учитывать взаимные интересы друг друга, и надеюсь, что ваш визит придаст дополнительный импульс развитию этих отношений в экономической сфере, в сфере различных гуманитарных проектов и будет способствовать решению целого ряда иных вопросов, включая вопросы международной повестки дня», – сказал Медведев.

Маурер согласился, что двусторонние отношения «пронизывает доброжелательность друг к другу». По его словам, к России в Швейцарии относятся «с большой симпатией».

«Мы можем, конечно, и дальше развивать наши хорошие отношения, мы можем и дальше углублять нашу совместную работу, наше сотрудничество... И хочу вас поблагодарить за всю симпатию и поддержку, которую мы имеем с российской стороны», – добавил он.

В материалах к встрече президентов говорится, что сумма накопленных прямых швейцарских капиталовложений в экономике России к 1 апреля составила около 15 млрд долларов, а российских в швейцарской – 16,8 млрд.

Инвестиционное сотрудничество двух стран, говорится в документах, имеет положительную динамику развития. Швейцария занимает 9 место в списке ведущих инвесторов в экономику России, стабильно входя в их число.

В 2018 году взаимный товарооборот достиг 7,4 млрд долларов, увеличившись на 22% относительно 2017 года. Российский экспорт составил 4,8 млрд долларов (рост на 23,8%), а импорт – 2,6 млрд долларов (рост на 19%).

«По итогам января-августа 2019 года объем двусторонней торговли составил 4,1 млрд долларов, в том числе российский экспорт – 2,5 млрд долларов, импорт – 1,6 млрд долларов», – говорится в материалах.

В январе-августе 2019 года в структуре российского экспорта в Швейцарию основная доля поставок приходилась на металлы и изделия из них (51,7%), 35,2% – это минеральные продукты, в том числе минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, 8,2% – драгоценные камни и металлы.

«Структуру импорта формировала продукция химической промышленности (48,7%), машины, оборудование и транспортные средства (27,4%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (10,1%), металлы и изделия из них (4,6%) и др.», – говорится в материалах.

Кроме того, в России в настоящий момент работают более 200 предприятий с участием швейцарского капитала. В Швейцарии – около 350 предприятия с участием российского капитала. В России швейцарскими производителями создано около 42 тыс. рабочих мест, следует из материалов.

12 ноября швейцарские аналитики призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне ее все более тесных связей с Китаем.