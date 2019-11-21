Путин заявил о «глубоких отношениях» России и Швейцарии

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21 ноября, четверг | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин резко раскритиковал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей
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Несырьевой экспорт помог российской экономике
Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке
России не нужно останавливаться на легализации свастики
США поддержат протесты в Иране авианосцем
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Европа и Украина разочарованы друг в друге
Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...
Турецкие проблемы стали и российскими
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Встреча «четверки» России не нужна, но состоится
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Проект нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте
В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невестыПодробности...
На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары
В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинкиПодробности...
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