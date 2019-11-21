Финал конкурса «Краса студенчества России» стартовал в Казани

В Казани стартовал финал национального конкурса «Краса студенчества России» для профессиональных образовательных организаций. На участие в проекте было подано более 70 заявок.

«Краса студенчества России» – это крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток. В 2019 году конкурс впервые был разделен на два самостоятельных проекта: для студенток вузов и для девушек, обучающиеся по программам среднего профессионального образования (СПО), следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Финалисток ожидают конкурсные испытания, которые позволят оценить не только их внешние данные, но и эрудицию: «Самопрезентация», «Тотальный диктант», «Free dance» и вопросы от экспертов, «Творческое выступление», «Интеллектуальный конкурс» и финальное дефиле.

Итоги конкурса будут подведены 23 ноября в прямом эфире интернет-трансляции в официальной группе программы «Российская студенческая весна» соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проводится в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи (РСМ) – первого творческого проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Учредителями и организаторами конкурса являются Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»; Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», Татарстанская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».

Отмечается, что ежегодно около 4 млн молодых людей участвуют в программах и проектах РСМ. Региональные организации и Общественные представительства ЦК РСМ работают в 75 субъектах, в том числе, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

Ранее был определен победитель премии «Студент года – 2019».