Определен победитель премии «Студент года – 2019»

Замминистра науки и высшего образования России Марина Боровская в воскресенье в Ростове-на-Дону вручила российскую национальную премию «Студент года – 2019» студентке из Москвы Зарине Бикмуллиной.

В Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей Российской национальной премии «Студент года – 2019». В этом году за звание лучшего студента и студенческого объединения боролись 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в конкурсе приняли участие около 600 студентов из 55 субъектов России.

«Студентом года – 2019, абсолютным победителем российской национальной премии является Бикмуллина Зарина Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова», – передает ТАСС слова Боровской.

Премии вручили по 14 номинациям – семь индивидуальных и семь коллективных. Во всех индивидуальных номинациях участники готовили самопрезентации, прошли собеседование и социальное тестирование, написали диктанты и защитили свои проекты.

В индивидуальных номинациях победу одержали: «Общественник года» – Дарья Алексеева из Ростовской области (Южно-Российский институт управления), «Председатель студенческого совета года» – Юрий Болотин из Ростовской области (Южный Федеральный университет), «Интеллект года» – Игорь Попов из Ростовской области (Ростовский Государственный медицинский университет), «Староста года» – Дмитрий Байран из Волгоградской области (Волгоградский Государственный технический университет), «Творческая личность года» – Зарина Бикмуллина из Москвы (МГУ имени М. В. Ломоносова), «Спортсмен года» – Дмитрий Лисунов из Ростовской области (Ростовский Государственный университет путей сообщения), «Иностранный студент года» – Елена Кожухарь из Москвы (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова).

В коллективных номинациях лауреатами первой степени стали: «Добровольческое объединение года» – международное агентство «Слово» республики Карелия, «Экологическое объединение года» – Эко-университет Северного (Арктического) Федерального университета имени М. В. Ломоносова Архангельской области, «Творческий клуб года» – студенческий клуб Тюменского Государственного медицинского университета Минздрава России, театральная студия «Лечу» Тюменской области, «Киберспортивный клуб года» – киберспорт МИРЭА Российского технологического университета из Москвы, «Студенческое СМИ года» – молодежный информационный ресурс «Морошка» Республики Карелия, «Комиссия по качеству образования года» – Совет обучающихся по вопросам качества образования Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» из Москвы, «Юридическая клиника года» – юридическая клиника Башкирского государственного университета Республики Башкортостан.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе финального этапа премии отметил, что за шесть лет проведения она стала одним из самых престижных студенческих событий России.

«Нам важно, чтобы возможности для саморазвития в рамках этой премии были открыты для всех участников. Уверен, что каждый из участников премии одинаково достоин звания «Студент года» России. Я хочу поблагодарить Ростовскую область и губернатора Василия Юрьевича Голубева, всех-всех, кто помогал нам организовать эту красивую, яркую церемонию, этот праздник молодости и творчества. Рассчитываю, что вместе с Минобрнауки и «Российским Союзом Молодежи» сможем привлечь к реализации интересных, актуальных молодежных проектов еще больше талантливых студентов», – приводит его слова «Ридус».

В свою очередь глава РСМ Павел Красноруцкий поблагодарил участников конкурса за их драйв и энергетику. «Хочу пожелать, чтобы это место запомнилось вам через эмоции, которые вы пережили за эти четыре дня. А через эмоции вы запомните гостеприимную донскую землю, через нее – шестой финал конкурса «Студент года». Надеюсь, что за эти дни вы смогли обрести настоящих друзей», – сказал он.

Целью проведения премии «Студент года – 2019» является выявление и поддержка студентов российских вузов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. Так называемая «Студенческая осень», включает в себя, помимо финала национальной премии «Студент года – 2019», конкурс «Краса студенчества России», театральный фестиваль «Студия» и Всероссийский семинар-совещание организаторов «Студвесны». Она станет репетицией к проведению здесь в 2020 году Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

В 2019 году организаторами российской национальной премии «Студент года» выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.