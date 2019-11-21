Космонавт спрогнозировал выход США из проекта МКС

США выйдут из программы Международной космической станции (МКС) сразу после того, как испытают собственные пилотируемые корабли, заявил космонавт Сергей Рязанский.

«Я уверен: как только американцы обкатают свои пилотируемые корабли, они мгновенно выйдут из программы Международной космической станции», – сказал Рязанский в интервью ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе, выходящей в «Яндекс.Эфире».

По его словам, после этого США начнут вкладывать средства в окололунную орбитальную станцию, передает РИА «Новости».

При этом Рязанский со скптицизмом отозвался о перспективах эксплуатации МКС после ухода американцев. «Для России вообще, я считаю, это проект, тянущий на дно, потому что с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше», – отметил он.

По словам космонавта, России с ее относительно небольшим космическим бюджетом стоит сконцентрироваться на каком-то более перспективном проекте.

Напомним, США планируют создать окололунную пилотируемую станцию Lunar Orbital Gateway. Она должна использоваться не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформа для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправная точка для миссий по изучению дальнего космоса. В настоящее время ведутся переговоры об участии в этом проекте России и других стран.

Между тем баллистик РКК «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил, что орбита, на которой НАСА планирует построить окололунную станцию, неустойчивая и нуждается в еженедельной корректировке.

В то же время в марте официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что в скором времени российские космонавты смогут отправиться на Луну.

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