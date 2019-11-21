Космонавт спрогнозировал выход США из проекта МКС

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
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Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР

Советские планы сегодня необходимо совместить с современной реальностьюФото: Общественное достояние
Российские железные дороги начинают одну из самых масштабных реформ с советских времен. Речь идет об изменении тарифов на грузовые перевозки, и этот, казалось бы, ведомственный параметр имеет отношение ко всей российской экономике в целом. Какие перемены планируются и как это соотносится с глобальными планами развития железных дорог России? Подробности...
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Путин не случайно предрек распад Евросоюза

За Великобританией могут последовать Венгрия, Польша и Чехия. Еще недавно такой прогноз казался немыслимымФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае, далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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Работавший в Москве натовский шпион притворяется наивным пенсионером

Фруде Берг как может оправдывается за шпионскую деятельностьФото: Stian Lysberg Solum/Reuters
«Норвежская разведка меня обманула, я разочарован и опечален». Такими словами возвращенный на родину в рамках обмена бывший норвежский пограничник Фруде Берг оправдывается за то, что он делал в России. Действительно ли разведка использовала этого связника «втемную» и какие правила работы связных используют в таких случаях спецслужбы? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
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Русским не хватает любви к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
В следующем году население России снова сократится. Проблема в том, что мы себя не любим. А сознание своей ценности мы обретаем, когда соотносим себя с чем-то более важным и ценным, чем мы сами. Подробности...
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    Предсказан новый распад Европы

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    Что производят заключенные в России

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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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              Космонавт спрогнозировал выход США из проекта МКС

              21 ноября 2019, 08:31

              Текст: Алина Назарова

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              США выйдут из программы Международной космической станции (МКС) сразу после того, как испытают собственные пилотируемые корабли, заявил космонавт Сергей Рязанский.

              «Я уверен: как только американцы обкатают свои пилотируемые корабли, они мгновенно выйдут из программы Международной космической станции», – сказал Рязанский в интервью ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе, выходящей в «Яндекс.Эфире».

              По его словам, после этого США начнут вкладывать средства в окололунную орбитальную станцию, передает РИА «Новости».

              При этом Рязанский со скптицизмом отозвался о перспективах эксплуатации МКС после ухода американцев. «Для России вообще, я считаю, это проект, тянущий на дно, потому что с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше», – отметил он.

              По словам космонавта, России с ее относительно небольшим космическим бюджетом стоит сконцентрироваться на каком-то более перспективном проекте.

              Напомним, США планируют создать окололунную пилотируемую станцию Lunar Orbital Gateway. Она должна использоваться не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформа для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправная точка для миссий по изучению дальнего космоса. В настоящее время ведутся переговоры об участии в этом проекте России и других стран.

              Между тем баллистик РКК «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил, что орбита, на которой НАСА планирует построить окололунную станцию, неустойчивая и нуждается в еженедельной корректировке.

              В то же время в марте официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что в скором времени российские космонавты смогут отправиться на Луну.

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