Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери ранеными

Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).

В сообщении отмечается, что огонь был зафиксирован недалеко от населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Южное, Железное, Кондрашевская Новая, Крымское, Березовое и Луганское, говорится на странице ООС в Facebook.

Также украинские позиции дважды обстреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», еще один обстрел пришелся на район оперативно-тактической группировки «Север». Во время обстрелов участки разведения сил и средств не пострадали.

«Украинская сторона, на одном из участков, сегодня дважды спрашивала «Тишину» для оказания помощи раненым», – сообщили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что снайперы в Донбассе ликвидировали двоих украинских силовиков.