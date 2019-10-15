Снайперы в Донбассе ликвидировали двоих украинских силовиков

В Донбассе ополченцами убиты двое украинских военных, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре украинской группировки Объединенных сил.

«На протяжении текущих суток в результате коварных действий снайперов двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение», – сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Ранее в Донбассе был убит известный снайпер украинской морской пехоты Джоконда.

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