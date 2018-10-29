В Донбассе ликвидирован известный украинский снайпер «Джоконда»

Ополченец ДНР Анатолий Гелюх заявил, что в Донбассе убили известного снайпера украинской морской пехоты Сергея Савчука (позывной «Джоконда»).

«Недавно отправили к Бандере известного снайпера украинской морской пехоты «Джоконду». По случаю комполка тов. «Утес» и бойцы взвода снайперов благодарят товарищей Алекса, Андрея Морозова и КЦПН (Координационный центр помощи Новороссии) за отличные оптические прицелы 10×42 , при помощи одного из которых оного Джоконду и исполнили», – написал Гелюх в своем «ВКонтакте».

Он добавил, что «Джоконду» звали Сергеем Игоревичем Савчуком. Его ликвидировал 9-ый полк народной милиции ДНР под командованием «Утеса».

В августе сообщалось, что под донецкой Авдеевкой снайпер ликвидировал командира украинского пулеметного отделения Владислава Бондаренко с позывным «Прокурор».