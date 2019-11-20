Украинский премьер объяснил, какой контракт по транзиту газа ждут в Киеве

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что стране нужен не промежуточный вариант контракта по транзиту газа, а долгосрочный.

Также страна нуждается в стабильных условиях работы, отметил Гончарук, передает РИА «Новости».

В понедельник Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми». Более того, «Нафтогаз» пообещал добиваться от Газпрома 11,8 млрд долларов «компенсации» в случае прекращения транзита газа через украинскую ГТС с 2020 года.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.