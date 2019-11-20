Минтруд опроверг снижение пенсионного возраста для жителей ДФО

Министерство труда и соцразвития пока не планирует ставить вопрос об изменении возраста выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока, заявил министр Максим Топилин.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил, что для жителей Дальнего Востока возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Я пока не могу сказать, дали ли какой-то официальный ответ [на предложение Харитонова] или не дали, но у нас таких планов нет», – передает ТАСС ответ Топилина на вопрос о ходе обсуждения инициативы.

Напомним, в четверг Минтруд опроверг данные об оттоке жителей Дальнего Востока.