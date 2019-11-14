Минтруд опроверг данные об оттоке жителей Дальнего Востока

Данные об оттоке жителей Дальнего Востока в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, правительство не планирует возвращать прежний пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока, передает РИА «Новости».

Ранее глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сообщил «Известиям», что он обратился в правительство с инициативой вернуть жителям ДФО прежний пенсионный возраст.

По его словам, это обусловлено оттоком жителей из северных регионов из-за пенсионной реформы.

Напомним, президент Владимир Путин в прошлом году подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.