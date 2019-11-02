Школьник ранил ножом одноклассника в Ленобласти

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение во время конфликта со сверстником, сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на одной из улиц города Кудрово. Между 14-летними школьниками произошел конфликт, который перерос в драку, сообщается на сайте СК.

В результате оба подростка были госпитализированы, один – с травмой головы и лица, второй – с проникающим колото-резаным ранением живота.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщает «Интерфакс», оба молодых человека учатся в одной школе, в восьмом классе.

Ранее саратовские полицейские задержали подростка, пытавшегося пронести в школу нож.