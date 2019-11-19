Появилось видео избиения спецназовца ФСБ в московском баре

В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения из столичного бара, в котором избили сотрудника спецназа ФСБ.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов стоит у барной стойки, к нему подходят двое агрессивно настроенных мужчин. После непродолжительного разговора они набрасываются на силовика.

Ранее сообщалось, что сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ доставлен в больницу после избиения неизвестными в центре Москвы.