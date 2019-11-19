Губернатор Чибис прокомментировал победу мурманского химика в конкурсе ЮНЕСКО

«Мы все гордимся тем, что ученая из Мурманской области заслуженно получила в высокой конкурентной борьбе такую высокую награду», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Так он прокомментировал то, что сотрудница Кольского научного центра РАН Галина Калашникова вошла в мировой топ-7 лучших молодых химиков и получила грант ЮНЕСКО.

«Надеюсь, что Галина, помимо продолжения своей научной деятельности, сможет также принять участие в работе по созданию и развитию Заполярного Арктического научно-образовательного центра Мурманской области, тем более что Кольский научный центр является базовым партнером этого проекта», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сотрудница Центра наноматериаловедения Кольского научного центра (КНЦ) РАН Галина Калашникова вошла в число семи лучших молодых ученых-химиков мира. 8 ноября Галине был присвоен грант ЮНЕСКО на 35 тысяч долларов на исследования в области защиты окружающей среды и здоровья людей путем применения зеленых инновационных технологий.

Всего на победу претендовали 114 вышедших в финал ученых из 43 стран мира. Как рассказали в КНЦ, инновационная технология, которую разработала Калашникова, позволит получать аналоги уникальных и дорогостоящих титаносиликатных материалов из доступного сырья – из отходов производства металлургических и перерабатывающих предприятий. Полученные материалы могут использоваться при производстве литиевых батарей, для разделения газов для промышленности и медицины, а также для поглощения токсичных и опасных для здоровья веществ.

Мелкопористые титаносиликаты можно рекомендовать «в качестве сорбентов для очистки сточных вод различных производств тяжелых и цветных металлов, для очистки жидких радиоактивных отходов», – рассказывала Калашникова в эфире программы « Вести ».

Разработка молодого ученого поможет решить проблему переработки отходов металлургических предприятий, с которой сталкивается «малая родина» Галины – город Апатиты Мурманской области. Молодую сотрудницу КНЦ заочно, по телефону, поздравил с победой губернатор Андрей Чибис, а 21 ноября Галину Калашникову будут чествовать на родине.

До сегодняшнего дня только одной нашей соотечественнице удалось удостоиться гранта ЮНЕСКО и Международного союза теоретической и прикладной химии «Зеленая химия для Жизни». В 2016 году награду получила молодая ученая из Нижнего Новгорода Алсу Ахметшина, чье исследование позволит сократить негативное воздействие выбросов полимеров, которые загрязняют почву и воды.

Грантовая программа ЮНЕСКО и союза «Зеленая химия для Жизни» по поддержке молодых ученых была запущена в 2014 году. Программа направлена на повышение престижа исследований в области химии как основного драйвера решения глобальных проблем и достижения целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе и, отметим, при этом за счет средств российского бизнеса. Партнером грантовой программы выступила российская компания «ФосАгро».

За шесть лет авторитетное международное научное жюри конкурса – 13 ученых из 11 стран – рассмотрело более 700 заявок из 120 стран мира от молодых ученых, работающих в области «зеленой химии».