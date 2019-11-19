Губернатор Чибис прокомментировал победу мурманского химика в конкурсе ЮНЕСКО

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Глава «Ромир»: Среднестатистический землянин – это россиянин

«Если вы меня спросите, кто сегодня похож на «среднестатистического землянина» – китаец, американец или араб, то ответ будет: россиянин», – рассказывает президент «Ромир» Андрей МилехинФото: Дудченко Константин/Фотохроника ТАСС
Самые низкие показатели счастья россиян были в 2012 году. Почему? Казалось бы, все было прекрасно – высокая цена на нефть, стабильный рубль, еще не было ни санкций, ни проблем с Украиной. Над этими вопросами в интервью газете ВЗГЛЯД размышляет глава «Ромира» социолог Андрей Милехин, недавно вышло несколько книг, в которых он сравнил образ мышления россиян и жителей других стран. Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Губернатор Чибис прокомментировал победу мурманского химика в конкурсе ЮНЕСКО

              19 ноября 2019, 13:12

              Текст: Иван Абакумов

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              «Мы все гордимся тем, что ученая из Мурманской области заслуженно получила в высокой конкурентной борьбе такую высокую награду», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Так он прокомментировал то, что сотрудница Кольского научного центра РАН Галина Калашникова вошла в мировой топ-7 лучших молодых химиков и получила грант ЮНЕСКО.

              «Надеюсь, что Галина, помимо продолжения своей научной деятельности, сможет также принять участие в работе по созданию и развитию Заполярного Арктического научно-образовательного центра Мурманской области, тем более что Кольский научный центр является базовым партнером этого проекта», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

              Сотрудница Центра наноматериаловедения Кольского научного центра (КНЦ) РАН Галина Калашникова вошла в число семи лучших молодых ученых-химиков мира. 8 ноября Галине был присвоен грант ЮНЕСКО на 35 тысяч долларов на исследования в области защиты окружающей среды и здоровья людей путем применения зеленых инновационных технологий.

              Всего на победу претендовали 114 вышедших в финал ученых из 43 стран мира. Как рассказали в КНЦ, инновационная технология, которую разработала Калашникова, позволит получать аналоги уникальных и дорогостоящих титаносиликатных материалов из доступного сырья – из отходов производства металлургических и перерабатывающих предприятий. Полученные материалы могут использоваться при производстве литиевых батарей, для разделения газов для промышленности и медицины, а также для поглощения токсичных и опасных для здоровья веществ.

              Мелкопористые титаносиликаты можно рекомендовать «в качестве сорбентов для очистки сточных вод различных производств тяжелых и цветных металлов, для очистки жидких радиоактивных отходов», – рассказывала Калашникова в эфире программы «Вести».

              Разработка молодого ученого поможет решить проблему переработки отходов металлургических предприятий, с которой сталкивается «малая родина» Галины – город Апатиты Мурманской области.  Молодую сотрудницу КНЦ заочно, по телефону, поздравил с победой губернатор Андрей Чибис, а 21 ноября Галину Калашникову будут чествовать на родине.  

              До сегодняшнего дня только одной нашей соотечественнице удалось удостоиться гранта ЮНЕСКО и Международного союза теоретической и прикладной химии «Зеленая химия для Жизни». В 2016 году награду получила молодая ученая из Нижнего Новгорода Алсу Ахметшина, чье исследование позволит сократить негативное воздействие выбросов полимеров, которые загрязняют почву и воды.

              Грантовая программа ЮНЕСКО и союза «Зеленая химия для Жизни» по поддержке молодых ученых была запущена в 2014 году. Программа направлена на повышение престижа исследований в области химии как основного драйвера решения глобальных проблем и достижения целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе и, отметим, при этом за счет средств российского бизнеса. Партнером грантовой программы выступила российская компания «ФосАгро».

              За шесть лет авторитетное международное научное жюри конкурса – 13 ученых из 11 стран – рассмотрело более 700 заявок из 120 стран мира от молодых ученых, работающих в области «зеленой химии». 


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