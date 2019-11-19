Названо число компьютерных инцидентов в России в 2019 году

С начала года в России зафиксировано 3 тыс. компьютерных инцидентов, заявил замначальника центра ФСБ Игорь Качалин.

«На сегодняшний день Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) открыл порядка 3 тыс. карточек компьютерных инцидентов, то есть 3 тыс. событий мы отметили. Из этих 3 тыс. событий 90% инцидентов, которые стали известны нам, но не были известны владельцам», – передает ТАСС слова Качалина на SOC форуме по практике противодействия компьютерным атакам.

Он добавил, что владельцев этих информационных систем информировали о том, что у них есть какие-то проблемы и что необходимо принять меры по ликвидации последствий компьютерных инцидентов.

«Эта статистика не очень хорошая на наш взгляд. И наша задача, ГосСОПКА и НКЦКИ, эту тенденцию переломить», – отметил он.

Также Качалин рассказал об итогах принятия закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ».

«За то время, когда закон обсуждался, принимался, и после его принятия нами заключено уже 42 соглашения о взаимодействии с национальным координационным центром», – сказал Качалин. Он отметил, что еще 192 организации запросили методические рекомендации.

Напомним, в июне западные спецслужбы попытались взломать сервисы «Яндекса».

Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что основным источником кибератак на информационные объекты в России являются США.