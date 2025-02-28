Bloomberg: Международные инвесторы ищут пути для покупки российских активов

Bloomberg сообщил о росте спроса на российские акции после переговоров России и США

Tекст: Елизавета Шишкова

После начала переговоров между Россией и США инвесторы начали активно искать способы обхода антироссийских санкций ради покупки российских активов, пишет Bloomberg. Российские компании на мировых биржах стали заметно прибавлять в стоимости, передает ТАСС.

Григорий Мариничев, партнер юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius, отметил большой интерес к российским активам со стороны хедж-фондов, семейных офисов и частных инвесторов. По его словам, они стремятся быть первыми в потенциально открывающемся бизнесе, однако на данный момент им советуют следить за новостями.

По данным агентства, спрос на все, что связано с Россией, значительно вырос. В частности, акции «Русала» на Гонконгской бирже прибавили 75% в феврале. Также акции банков Raiffeisen и OTP, имеющих связь с Россией, подорожали на 35% и 11% соответственно.

Эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма, подчеркивая, что из-за масштабных западных санкций на свободные инвестиции в Россию могут уйти годы.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение Владимира Путина зарубежным инвесторам для работы с редкоземельными металлами охватывает всю территорию России.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.