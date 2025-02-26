Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры
Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.
По его словам, Россия ожидает, когда европейские страны прекратят распространять ложную информацию о том, что Москва якобы блокирует переговоры по Украине, передает ТАСС.
«Мы ждем, когда наконец перестанут наши европейские коллеги врать про то, что Россия блокирует переговоры», – сказал он.
Лавров также отметил, что европейские страны подстрекают Украину к продолжению боевых действий на фоне изменений в расстановке политических сил в мире.
Он указал на участие Европы в подрыве тенденций к миру, проявившихся при голосовании в Организации Объединенных Наций, и подчеркнул, что европейские страны объявляют о новых крупных пакетах военной помощи Киеву.
Министр назвал политику европейских стран по Украине безнадежно устаревшей и провалившейся, отметив, что она основана на воинствующем духе.
Лавров выразил мнение, что подобные действия Европы могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Кремль сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа.
Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.