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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    19 комментариев
    26 февраля 2025, 12:41 • Новости дня

    Кремль сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии планов нового телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Планы на новый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером пока отсутствуют, однако возможность его проведения не исключается в случае необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что на данный момент планы о новой телефонной беседе между лидером России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом отсутствуют. Однако он отметил, что диалог между двумя странами возобновлен, а возможность телефонного разговора всегда остается открытой при необходимости, передает ТАСС.

    «Планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем», – уточнил представитель Кремля.

    Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 12:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает обязательной помощи США Киеву в случае возобновления боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, план американского президента по урегулированию конфликта на Украине не включает гарантий, что США окажут помощь Киеву в случае возобновления боевых действий, передает ТАСС.

    Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что будущее соглашение не предусматривает обязательства США развертывать военный контингент в регионе.

    Издание выражает мнение, что для Европы многое поставлено на карту: стремление Трампа к скорейшему миру на Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и разрушить 80-летнее трансатлантическое партнерство в области безопасности.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 10:49 • Новости дня
    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    New York Times: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина близка к соглашению о передаче части доходов от природных ресурсов Соединенным Штатам, что подчеркивает давление администрации американского президента на страну, пишет The New York Times.

    Украина близка к заключению соглашения с США, которое предполагает передачу части доходов от ее природных ресурсов, однако в текущей форме это соглашение не предусматривает никаких явных гарантий безопасности для Украины, передает The New York Times.

    При этом Белый дом указывает, что экономические интересы Америки в регионе должны сами по себе стать достаточной защитой для Украины.

    Некоторые аналитики считают, что явное требование передать украинское минеральное богатство на фоне тяжелого положения страны ощущается как «рэкет».

    Так, эксперт из Колумбийского университета Вирджиния Пейдж Фортна подчеркивает, что подобные действия не имеют прецедента в мировой практике, когда союзники требуют финансовые или ресурсные выгоды от стран, находящихся в состоянии войны.

    Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук считает, что новые условия безопасности, предложенные США, выглядят как «вымогательство».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

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    25 февраля 2025, 17:17 • Новости дня
    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах

    Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США

    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин посылает Штатам четкое сообщение: с Россией лучше сотрудничать, чем враждовать. При этом безусловным приоритетом главы государства остается наращивание промышленного и технологического потенциала страны, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против сотрудничества с Вашингтонов в сфере редкоземельных металлов.

    «Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

    «Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

    «Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

    «Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.

    «Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.

    В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    25 февраля 2025, 14:41 • Новости дня
    FT: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Financial Times: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Акции американских оборонных компаний упали на 4% из-за угроз президента США Дональда Трампа сократить поддержку Европы, в то время как европейские фирмы, такие как Rheinmetall, выросли почти на 40%, пишет Financial Times.

    По данным издания, акции крупнейших оборонных компаний США снизились в среднем на 4%, в то время как акции европейских, включая германскую Rheinmetall, выросли почти на 40%, передает ТАСС.

    Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль переживает потрясения из-за неопределенности в текущих и будущих программах правительства, а также возможных сокращений сотрудников в правительственных учреждениях.

    Он подчеркнул, что реакция других стран на изменения в международной политике США также влияет на ситуацию.

    В результате неопределенности в США, выиграли не только европейские компании, но и азиатские. В частности, южнокорейская Hanhwa Aeropsace увеличила свою стоимость на 70% благодаря спросу на продукцию от стран НАТО, таких как Румыния и Польша.

    Ранее сообщалось, что акции британских оборонных компаний заметно подскочили на фоне намерений премьер-министра Кира Стармера разместить войска на Украине.

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    26 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа
    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social представил свое видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом.

    На видео показан сектор Газа в 2025 году, где вместо руин появляются небоскребы, дети играют с долларами, а Илон Маск ест хумус на пляже, передает «Лента.ру».

    В ролике также присутствуют сам Трамп, танцующий в ночном клубе, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отдыхающий у бассейна.

    Видео сопровождается песней, в которой говорится, что Трамп освободит сектор Газа и принесет туда процветание. «Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», – говорится в песне.

    Ранее спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.

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    25 февраля 2025, 15:12 • Новости дня
    Путин позвал туристов в Кремль

    Путин призвал туристов начинать посещение Москвы с Кремля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления парка «Остров мечты» Амираном Муцоевым отметил, что туристы должны начинать свои экскурсии с посещения Кремля.

    Путин подчеркнул, что Кремль должен быть первым в списке туристических мест столицы, а уже потом следует отправляться в другие места, в том числе в парк развлечений «Остров мечты», передает ТАСС.

    Муцоев отметил, что время пребывания туристов в Москве значительно увеличилось. Если ранее они проводили в столице три дня, то теперь средний срок пребывания составляет шесть дней. Это связано с тем, что туристы теперь планируют посещение «Острова мечты» как часть своих маршрутов, а не только Кремля. Путин подчеркнул, что стоит придерживаться порядка, который начинается с Кремля.

    По словам Путина, крытый развлекательный парк «Остров мечты» стал самым большим в Европе. Муцоев добавил, что парк может претендовать на мировой статус благодаря своему масштабу и уникальности. «Масштабно все», – отметил президент, подчеркивая высокую оценку проекта.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что россиянам следует лучше узнать свою страну, так как возможности внутреннего туризма только начинают раскрывать свой потенциал.

    Также сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году.

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    25 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Анонсированы переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин примет президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Кремле для переговоров о развитии сотрудничества между странами и обсуждения текущих международных вопросов.

    Путин завтра в Кремле проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибудет в Москву с государственным визитом, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба Кремля уточняет, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях. В повестке также заявлены актуальные международные и региональные вопросы.

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    25 февраля 2025, 20:01 • Новости дня
    Путина регулярно информируют об успехах казаков на СВО

    Помощник президента Миронов сообщил о регулярном информировании Путина о вкладе казаков в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенту России Владимиру Путину регулярно сообщают о вкладе казаков в успехи специальной военной операции и их подвигах, сообщил помощник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов.

    Путин регулярно получает информацию о вкладе российского казачества в выполнение задач специальной военной операции, рассказал Миронов на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества, сообщает ТАСС.

    «Президент России регулярно информируется мною о вкладе российского казачества в достижение задач специальной военной операции. Он знает о ваших подвигах на полях сражений и трудовых свершениях», – заявил Миронов.

    Он подчеркнул важность поддержки казаков, участвующих в СВО, и предложил принять меры для включения казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ. Также было предложено укрепить взаимодействие с Ассоциацией казачьих вузов и развивать наставничество.

    Миронов поблагодарил казаков и атаманов за поддержку курса президента, мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, а также за трудовые успехи в тылу. Он отметил, что казаки часто добиваются успехов вопреки бюрократическим препятствиям, и предложил активно вносить предложения через Всероссийское казачье общество для улучшения совместной работы.

    Ранее Путин сообщил, что представители Всероссийского казачьего общества проявляют «беспримерную отвагу и стойкость» в зоне проведения специальной военной операции, Россия гордится их подвигами.

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    26 февраля 2025, 03:31 • Новости дня
    Американский президент раздал журналистам кепки «Трамп во всем оказался прав»

    Американский президент представил в Белом доме кепки с надписью «Трамп во всем оказался прав»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп вручил журналистам Белого дома кепки с надписью о своей правоте, сделанные по инициативе фаната.

    Американский президент Дональд Трамп презентовал журналистам пула Белого дома партию кепок с надписью «Трамп во всем оказался прав», сообщает РИА «Новости». На мероприятии в Овальном офисе сотрудники администрации передали президенту партию сувенирной продукции.

    По словам Трампа, кепки были отправлены фанатом, и изначально планировалось изготовить лишь небольшое количество. Президент предложил сувениры журналистам, и многие из них с удовольствием приняли предложение.

    Во время встречи Трамп также затронул тему переименования Мексиканского залива в Залив Америки, заявив, что каждый раз, глядя на карты, испытывает сильные эмоции и восхищение. Президент отметил, что его переполняют чувства, когда он видит новое название на карте, но он старается скрывать свои эмоции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд округа Колумбия отказал в восстановлении доступа Associated Press к пресс-пулу Белого дома, но запросил дополнительные данные о недопуске. Администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом из-за ситуации вокруг названия Мексиканского залива, как сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.

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    26 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа рукопожатиями

    Пресс-секретарь президента США Ливитт объяснила синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

    Tекст: Вера Басилая

    Синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США, замеченный на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт пояснила, что большой синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США Дональда Трампа возник из-за постоянных рукопожатий. Это заявление было сделано после того, как журналисты заметили странные пятна во время встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 25 февраля, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Трамп является человеком из народа и его приверженность своим обязанностям непоколебима, что он демонстрирует ежедневно.

    «У президента Трампа на руках синяки, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», – приводит заявление Ливитт телекомпания NBC.

    Телеканал также обратил внимание на то, что синяки или покраснения на правой руке Трампа уже появлялись ранее, в том числе на фотографиях, сделанных в августе и ноябре прошлого года.

    Ранее журналисты во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, аналогичное «печати смерти» у королевы Елизаветы II перед ее смертью.

    Врачи отметили высокую выносливость Дональда Трампа.

    The New York Times сообщала, что команда президента США не предоставляет подробной информации о его здоровье.

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    26 февраля 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков отметил интерес мира к заявлениям Путина

    Песков отметил интерес мировых СМИ к позиции Путина по актуальным вопросам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в недавнем интервью уточнил позицию Москвы по ряду актуальных международных вопросов, что вызывает интерес в мире, заявил пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что президент ответил на текущие вопросы, которые сейчас на повестке дня. Он отметил, что ситуация развивается достаточно динамично, и Россия сохраняет заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества в различных областях, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что любые ответы президента на актуальные вопросы привлекают внимание мировых СМИ.

    Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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