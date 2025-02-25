Белый дом ожидает скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским для обсуждения сделок

Tекст: Денис Тельманов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила в эфире телеканала Fox News, что в ближайшем будущем планируются встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет ТАСС. По словам Ливитт, Трамп особенно ожидает встречи с Зеленским для обсуждения сделки по редкоземельным металлам.



Ливитт отметила, что сделка между Киевом и Вашингтоном должна быть подписана, и подчеркнула, что поддержка Украины американскими налогоплательщиками жизненно важна для существования страны. «Если бы не американцы, Украина уже не существовала бы как страна,» – добавила она.

Ранее в феврале Трамп выразил интерес США в получении редкоземельных металлов с Украины. Министр финансов США Скотт Бессент передал Зеленскому текст соглашения, однако Зеленский не подписал его, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности.

Помощник президента США Майк Уолтц заявил, что Зеленский подпишет соглашение в ближайшем будущем, но в офисе Зеленского отметили, что документ нуждается в доработке. На пресс-конференции Зеленский заявил, что не готов подписывать сделку, так как она повлечет за собой долговые обязательства для будущих поколений украинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, подчеркнув, что промедление может привести к утрате Украиной возможности существовать как государство.