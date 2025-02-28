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Си Цзиньпин заявил о дружбе России и Китая
Глава КНР Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями, прошедшими множество испытаний, и подчеркнул важность стратегической координации и взаимодействия между странами.
Си Цзиньпин во время встречи с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил о прочной дружбе между Китаем и Россией, сообщает Центральное телевидение Китая, передает ТАСС. По словам Си Цзиньпина, обе страны являются дружественными соседями, связанными общей границей, которые прошли множество испытаний.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Москва и Пекин должны продолжать улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие. Он отметил необходимость поддерживать тесную связь на всех уровнях, а также углублять сотрудничество для содействия общему развитию и возрождению обеих стран.
В ходе встречи была подчеркнута важность сотрудничества в различных сферах, что, по мнению китайского лидера, будет способствовать укреплению связей между двумя странами.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом.
Глава МИД Сергей Лавров сообщал о планах Путина посетить Китай в августе.
Глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул важность для США предотвращения усиления альянса между Россией и Китаем, заявив, что тесные отношения этих стран якобы представляют угрозу для глобальной стабильности.