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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    106 комментариев
    28 февраля 2025, 14:40 • Новости дня

    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера

    Политолог Ярыгин: Трамп отверг попытки премьера Британии сесть за стол переговоров с Москвой

    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Радикальная позиция главы Белого дома Дональда Трампа в отношении европейских партнеров может заставить их пойти на отчаянные шаги, которые перевернут ситуацию с ног на голову – как в переговорах по украинскому урегулированию, так и в отношениях Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее американский лидер провел встречу с британским премьером Киром Стармером.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп поднял на смех британского премьера Кира Стармера вопросом о способности Соединенного королевства самостоятельно «справиться с Россией». Все выглядело как шутка, но я бы назвал это самым ярким итогом прошедшего визита», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    «Судя по всему, украинский конфликт на встрече упоминался только в рамках более важной темы – дальнейшего сотрудничества Вашингтона с европейским союзниками по НАТО. Американский лидер донес до собеседника свою позицию: альянс нужен Белому дому для того, чтобы контролировать своих вассалов в Европе. Как бы обидно это ни звучало для ЕС», – отметил он.

    «Трамп не хочет окончательной смерти НАТО, он просто заставляет объединение платить более справедливую цену. А без Вашингтона Брюссель не справится с «российской угрозой», поэтому деваться ему некуда. И натянутая улыбка Стармера вместо ответа служит согласием. Глава Белого дома отверг все попытки Европы через британского премьера заявить о своей субъектности и пустить ее за стол переговоров с Москвой», – продолжил спикер.

    «Европа снова хотела предложить США иные варианты коллективного участия в украинском урегулировании. До этого аналогичный шаг попробовал сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Каждый визитер по-своему объясняет необходимость продолжения конфликта, финансирования Киева, учета мнения ЕС в переговорах», – указал аналитик.

    «Думаю, теперь стоит ждать резолютирующего приезда в Вашингтон главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в беседе с которой Трамп будет столь же непреклонен. После этого многим покажется, что Европа отыграла все карты. И тогда, допускаю, произойдет какое-то событие – так называемый черный лебедь, которое перевернет ситуацию с ног на голову», – спрогнозировал эксперт.

    «Я даже могу допустить, что произошедшее замедлит переговоры Москвы и Вашингтона. Еще один вариант развития событий: создастся ситуация, при которой Трампу придется пригласить Брюссель за стол переговоров как одну из заинтересованных сторон», – резюмировал Ярыгин.

    В четверг британский премьер Стармер сообщил, что обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, отметив, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». По его мнению, европейские страны «должны принимать в этом полноценное участие». При этом Лондон может взять на себя «лидирующую роль», добавил политик.

    «Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение (по Украине)», – заявил Стармер на совместной с Трампом пресс-конференции. Он добавил, что в нынешнем году британская сторона планирует предоставить Киеву больше военной помощи, чем когда-либо ранее.

    Трамп в свою очередь «уколол» визави вопросом о способности Британии «справиться с Россией» самостоятельно. Как передает The New York Times,  в ответ Стармер протянул: «ну…» и улыбнулся. В комнате прозвучал «неловкий смех» журналистов.

    Глава Белого дома заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако причин для его задействования на Украине нет, подчеркнул Трамп.

    Как пишет газета Politico, встреча Стармера с Трампом стала «отрезвляющей» для Киева и его европейских союзников. Она дала представление о приеме, который ждет Владимира Зеленского в пятницу. Как ожидается, вечером 28 февраля он и Трамп подпишут ресурсное соглашение.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    27 февраля 2025, 22:45 • Новости дня
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией».

    Во время пресс-конференции в Белом доме Стармер отметил, что Соединенные Штаты всегда могут рассчитывать на поддержку Великобритании. Тогда президент США шутливо поинтересовался у него, способна ли Великобритания «справиться с Россией самостоятельно». Это вызвало смех журналистов. Сам премьер-министр лишь улыбнулся, не дав ответа, передает ТАСС.

    В четверг в Вашингтоне состоялась встреча президента США и премьер-министра Великобритании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая, на что американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно».

    Глава американского государства считает, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    28 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    Трамп: Пятая статья Устава НАТО не понадобится в случае с Украиной
    @ Xander Heinl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности не понадобится в случае с Украиной.

    На пресс-конференции в Белом доме, проведенной совместно с премьер-министром Британии Киром Стармером, Трамп выразил свою позицию относительно применения пятой статьи Устава НАТО на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что поддерживает положение о коллективной безопасности, но не видит необходимости в его реализации в случае отправки американских войск на Украину.

    Трамп выразил уверенность в мирном разрешении ситуации и отсутствии угроз, требующих вмешательства НАТО.

    Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще». Также глава американского государства заявил, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 21:00 • Новости дня
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Президент США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, перспективы членства Украины в альянсе можно забыть.

    «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», – заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках со стороны Украины в будущем.

    Трамп подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно это стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

    Ранее президент США сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    28 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами

    Стармер заявил о готовности Британии разместить «силы на земле и самолеты в воздухе» в рамках урегулирования на Украине

    Стармер выразил готовность «поддержать сделку» по Украине войсками и самолетами
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования, заявил британский премьер Кир Стармер.

    «Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку», – приводит слова Стармера РИА «Новости».

    Стармер подчеркнул, что сотрудничество с союзниками является единственным путем к достижению долгосрочного мира в регионе.

    Он также рассказал, что в 2025 году Британия планирует предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Он отметил, что Британия берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

    Кроме того, Стармер выразил согласие с мнением о необходимости более активного участия Европы в поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. США считают, что сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, прежде чем обсуждать отправку «миротворцев».

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    27 февраля 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине произойдет «либо относительно быстро, либо не случится вообще», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как отметил президент США, «следующий шаг, который мы делаем – навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», которое, по мнению Вашингтона, «может произойти быстро».

    Президент США заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину, по его мнению, она не понадобится: «Я не считаю, что у будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

    «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться», – сказал он.

    Напомним, он выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Как заявил глава американского государства, если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа
    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social представил свое видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом.

    На видео показан сектор Газа в 2025 году, где вместо руин появляются небоскребы, дети играют с долларами, а Илон Маск ест хумус на пляже, передает «Лента.ру».

    В ролике также присутствуют сам Трамп, танцующий в ночном клубе, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отдыхающий у бассейна.

    Видео сопровождается песней, в которой говорится, что Трамп освободит сектор Газа и принесет туда процветание. «Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», – говорится в песне.

    Ранее спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.

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    26 февраля 2025, 12:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает обязательной помощи США Киеву в случае возобновления боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, план американского президента по урегулированию конфликта на Украине не включает гарантий, что США окажут помощь Киеву в случае возобновления боевых действий, передает ТАСС.

    Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что будущее соглашение не предусматривает обязательства США развертывать военный контингент в регионе.

    Издание выражает мнение, что для Европы многое поставлено на карту: стремление Трампа к скорейшему миру на Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и разрушить 80-летнее трансатлантическое партнерство в области безопасности.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

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    26 февраля 2025, 13:46 • Новости дня
    Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе

    Политолог Ткаченко: Стармер едет на поклон к Трампу, чтобы вернуть Британии влияние в Европе

    Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В Лондоне понимают, что для Дональда Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. Поэтому Британия попытается в рамках AUKUS оказать услугу США, рассчитывая, что те в благодарность сделают ее «своей любимой женой в Европе», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что после переговоров с Трампом проведет саммит по Украине.

    «Правительство Британии не питает слишком теплых чувств к Дональду Трампу и рассматривает будущие четыре года как период, который просто надо пережить. Они верят, что после этого вернутся «золотые времена», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем Лондон за это время попытается стать «любимой женой Америки в Европе», которая сможет удовлетворить свои интересы в обороне и разведке, добавил Ткаченко. «Дело в том, что британцы активно предлагают себя американцам как специалистов по азиатскому региону», – указал собеседник.

    «Британские политики понимают, что для администрации Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. В связи с этим стоит ожидать, что они увеличат свою активность в рамках AUKUS. Расчет на то, что Лондон сможет выиграть от возможного противостояния, например, заводы получат заказы на вооружение и военную технику для американской армии», – детализировал аналитик.

    Не исключено, что эти вопросы окажутся в повестке переговоров Кира Стармера и Трампа, которые запланированы на 27 февраля. Как считает политолог, в программу-минимум Стармера войдет также тема сохранения военного присутствия Соединенных Штатов на островах и поддержка Вашингтона в размещении контингента на Украине, уточнил спикер.

    Вместе с тем британскому премьеру предстоит пройти «проверку» от Трампа. «Для американского президента важно понять, является ли Стармер сторонником активного либерализма, либо у него какие-то другие «тени», – отметил политолог.

    На этом фоне эксперт напомнил, что в понедельник в Штаты ездил президент Франции, но вернулся он ни с чем. «Макрон отправился убеждать Трампа сделать его главным по Европе, вложиться в страны континента, но попытка обернулась фиаско. Стармер в некотором смысле идет по тому же пути», – полагает Ткаченко.

    «Однако ключевое отличие состоит в том, что Стармер возглавляет страну, которая за последние десять лет растеряла свое влияние в Европе, – продолжил он. – Если у Макрона просматривалась хоть какая-то стратегия по отношениям континентальной Европы и США, то британец просто едет торговать своей лояльностью».

    Аналитик обратил внимание на еще одну деталь: Стармер, как и глава Франции, инициирует саммит европейских лидеров. Однако если Макрон сначала провел встречу и только потом отправился в США, то британский премьер решил поступить иначе – в первую очередь он едет в Вашингтон и только потом планирует провести переговоры с европейцами.

    «Дело в том, что Стармеру важно отдать поклон Трампу. Если все сложится удачно для Лондона, тогда британские политики будут диктовать Европе условия. В этой связи наблюдается некое соперничество премьера Британии с Макроном за лидерство на континенте. При этом аргументов в пользу второго было больше, однако, повторюсь, ничего у президента Франции не вышло. Нынешнее поколение европейских лидеров не умеет играть в дипломатию», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил проведение встречи европейских лидеров в предстоящие выходные. Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что саммит может пройти 2 марта.

    На повестке – ситуация на Украина и общая безопасность Европы. Встреча станет продолжением консультаций европейских стран в Париже. Их дважды инициировал президент Франции Эммануэль Макроном, но оба саммита завершились провалом.

    Примечательно, что за несколько дней до новой встречи европейцев Стармер совершит визит в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом. По информации СМИ, британский премьер намерен представить американскому президенту план по размещению на Украине миротворческого контингента из 30 тыс. европейских военнослужащих.

    Как отмечал французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар, Париж ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира после окончания конфликта. «Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это», – сказал он в интервью Bloomberg.

    При этом, вероятно, надеясь на теплый прием в Белом доме, Стармер сделал реверанс Трампу: он сообщил о планах увеличить долю ВВП на оборонные нужды до 2,5% к 2027 году. Для этого правительство сократит помощь другим странам с нынешних 0,5% ВВП до 0,3%. «Мы должны изменить нашу позицию в области национальной безопасности, потому что вызовы времени требуют ответа», – подчеркнул политик.

    Отметим, перед Стармером Вашингтон посетил Макрон. Президенты США и Франции провели переговоры. Последний выступил за предоставление Киеву гарантий безопасности как от Европы, так и от США. Макрону пришлось на встрече с американским лидером нелегко: он привык быть в центре внимания, однако всеобщим вниманием быстро завладел Трамп. Газета ВЗГЛЯД подробно описала итоги визита Макрона в Вашингтона.

    Коментарии (2)
    26 февраля 2025, 10:49 • Новости дня
    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    New York Times: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина близка к соглашению о передаче части доходов от природных ресурсов Соединенным Штатам, что подчеркивает давление администрации американского президента на страну, пишет The New York Times.

    Украина близка к заключению соглашения с США, которое предполагает передачу части доходов от ее природных ресурсов, однако в текущей форме это соглашение не предусматривает никаких явных гарантий безопасности для Украины, передает The New York Times.

    При этом Белый дом указывает, что экономические интересы Америки в регионе должны сами по себе стать достаточной защитой для Украины.

    Некоторые аналитики считают, что явное требование передать украинское минеральное богатство на фоне тяжелого положения страны ощущается как «рэкет».

    Так, эксперт из Колумбийского университета Вирджиния Пейдж Фортна подчеркивает, что подобные действия не имеют прецедента в мировой практике, когда союзники требуют финансовые или ресурсные выгоды от стран, находящихся в состоянии войны.

    Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук считает, что новые условия безопасности, предложенные США, выглядят как «вымогательство».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

    Коментарии (6)
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