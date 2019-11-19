Глава МИД Германии передумал посещать Донбасс «из-за погодных условий»

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас не сможет посетить линию соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины «из-за погодных условий», сообщил источник в МИД Германии.

В МИД Германии подтвердили планы Мааса посетить во вторник Киев, где глава МИД ФРГ намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и украинским коллегой Вадимом Пристайко, передает ТАСС.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве Германии сообщили, что «из-за погодных условий поездка туда (на линию соприкосновения в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) министра Мааса не сможет состояться».

В прошлый вторник на Украине заявили о завершении разведения сил в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе. После этого США призвали ввести в Донбасс Нацгвардию Украины, что в ЛНР сочли подстрекательством Киева к нарушению Минских соглашений.

В связи с появлением подобных заявлений президент России Владимир Путин разъяснил последствия возвращения ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении разведения сил в Донбассе.

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