В Киеве возврат кораблей Украине объяснили решением Морского трибунала

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил мнение, что Москва передала Киеву малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в качестве выполнения майского решения Международного морского трибунала.

«Итак, к нам вернулись малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также несокрушимый буксир «Яны Капу». (...) Возвращение катеров и буксира [Украине] – это не акт доброй воли [со стороны России]. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», – написал Загороднюк в своем Telegram-канале.

По словам министра обороны Украины, «после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом их можно быстрее вернуть на службу».

В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины. При этом в МИД подчеркнули, что Россия вернула корабли Киеву, как только Украина согласилась с предложенной Москвой процедурой возврата.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении этого события.

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