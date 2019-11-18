Во ФСИН прокомментировали попытку историка Соколова покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, чувствует себя прекрасно, заявили в пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комментируя сообщения о его попытке самоубийства.

Подтвердить или опровергнуть информацию в УФСИН отказались, не предоставив больше никаких сведений, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Соколов во время следственного эксперимента пытался покончить с собой – с него на некоторое время сняли наручники, и он попытался схватить кортик, лежавший на столе.

Инцидент произошел еще 15 ноября. При этом сообщалось, что Соколова привезли на следственный эксперимент в шлеме и бронежилете.

Соколов, как полагает следствие, застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался выбросить останки в реку.

Он признался в убийстве и согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору, в ходе которой они оба потеряли контроль, а девушка «превратилась в чудовище».

Сейчас Соколов находится в СИЗО «Кресты».