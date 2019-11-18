Составлен рейтинг лучших социальных проектов «Лидеров России»

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали рейтинг самых интересных и полезных социальных проектов для реализации в рамках конкурсного задания «Сердце Лидера».

Всего поступило более 21 тыс. предложений по реализации соцпроектов, направленных на решение актуальных социальных проблем, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Все участники дистанционного этапа оценивали проекты других конкурсантов и ранжировали их в порядке полезности для общества. Социальная ответственность и готовность помочь людям – неотъемлемая часть лидерства. И у многих лидеров, как показал рейтинг, есть хорошие идеи – как сделать свой регион лучше, помочь людям, внедрить новые практики. Однако не у всех достаточно опыта в организации подобных мероприятий. Поэтому в этом году мы дали участникам выбор – реализовать свой проект или присоединиться к реализации той идеи, что вызвала у них наибольший отклик. Такой формат даст конкурсантам опыт командной работы и позволит масштабировать самые актуальные и полезные проекты», – рассказал Комиссаров.

Среди 21 с лишним тысячи представленных идей самыми популярными темами стали: «Просвещение и образование» (4 тыс. 809 заявок); «ЗОЖ: профилактика, а не лечение» (1 тыс. 974 записи); «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» (1 тыс. 862). Далее по популярности темы расположились следующим образом: «Семья: сохранение традиций и ценностей» (1 тыс. 270); «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне» (1 тыс. 89); «Внутренний туризм: новые формы и маршруты» (957); «Правовая защита граждан и предпринимателей (859)»; «Культурно-историческое наследие России (588)»; «Проекты в области науки» (542). Также было подано свыше 7 тыс. проектов с собственной тематикой.

В лидеры рейтинга проектов (получивших наибольшие баллы от участников) вошли идеи, направленные на улучшение организации медицинской помощи. Это такие проекты, как: «Доступная онкодиагностика» – организация группы специалистов для выездных мероприятий; «Улучшение ранней диагностики злокачественных новообразований» – широкая информационная санитарно-просветительская работа по повышению уровня онконастороженности у населения и приверженности ЗОЖ; «Здоровые дети – будущее России!» – формирование у детей потребности в правильном питании, понимания важности соблюдения режима сна и физических нагрузок.

По количеству оценок в рейтинге также лидирует проекты по темам «Семья: сохранение традиций и ценностей» и «Просвещение и образование». К примеру, в рамках идеи «Сельские школы агробизнес-образования» предполагается проведение образовательных программ по знакомству школьников с современными агротехнологиями и агронаукой в рамках сетевого партнерства с предприятиями агропромышленного комплекса; в рамках идеи «Осознанная безопасность детей» – обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста принципам безопасного общения с посторонними людьми и поведения в критических ситуациях; в рамках идеи «Семья России» – циклы встреч и тренингов, посвященных вопросам семейных ценностей.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, задание «Сердце Лидера» стало одним из этапов конкурса «Лидеры России» в прошлом году. По итогам было реализовано свыше 1 тыс. проектов. При этом, многие участники предыдущих сезонов продолжают осуществлять их и сейчас.

Выбрать проект конкурсанты должны в период с 18 ноября по 8 декабря. До 1 марта 2020 года участникам необходимо будет реализовать проект и загрузить отчет о его реализации в личный кабинет.