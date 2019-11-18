Названа сумма скидки на «грязную» нефть из трубопровода «Дружба»

Отгруженную в апреле-мае в порту Усть-Луга нефть, загрязненную из-за ЧП в трубопроводе «Дружба», продали со скидкой 10-15 долларов на баррель.

«Дисконт составил примерно 10-14 долларов на баррель», – сказал источник в отрасли, уточнив, что в основном эти партии отправились в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что объем отгруженной загрязненной нефти составил около 800-900 тыс. тонн.

По информации другого источника, скидка на загрязненные партии, поставленные с 30 апреля по 13 мая включительно, составила 15 долларов на баррель.

Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья.

В августе белорусская часть трубопровода «Дружба» была очищена от «грязной» нефти. Однако стало известно, что транзит нефти по «Дружбе» через Белоруссию будет снижен в 2019 году.