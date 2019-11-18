Спецназ МВД выдвинулся к парламенту Грузии

Грузинский спецназ отправили разблокировать здание парламента Грузии, подступы к которому заняты радикальной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МВД Грузии ранее потребовало, чтобы оппозиционеры, которые в основном представляют партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не нарушало законы и сняло блокаду парламента, входы в который завалены мешками с песком, строительным мусором и окружены палатками. Несколько десятков оппозиционеров выстраивают живые цепи. Ими также полностью блокирован проспект Руставели.

В парламенте должно состояться заседание бюро.

Мобилизация спецназа наблюдается и у здания госканцелярии.

В понедельник правящая «Грузинская мечта» отказала оппозиции в требовании провести выборы в октябре будущего года только по пропорциональной системе.

Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге в офисе партии «призвал оппонентов готовиться к выборам по действующей смешанной системе, так как никакие новые инициативы рассматриваться не будут».

Он заявил, что выборы в 2020 году пройдут по «высочайшим стандартам демократии и с большим включением международного сообщества».

Напомним, на прошлой неделе парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого правящее большинство в Грузии покинули влиятельные депутаты.

В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД