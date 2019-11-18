Обвиняемый в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Северного Кавказа Курейшу Картоева, который обвиняется в убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии, сообщила источник в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Картоева Курейша Ахметовича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ», – сообщил источник ТАСС .

По его словам, Картоеву заочно предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также статье «Незаконный оборот оружия».

«Он объявлен в международный розыск», – отметила представитель суда.

2 ноября на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Сообщалось, что автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет», однако позже был найдена еще одна машина.

Подозреваемые, как предполагается, покинули Москву. Возбуждено уголовное дело. При этом СК заявил о серьезном продвижении в расследовании убийства.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что полиция разыскивает 45-летнего Курейша Картоева по подозрению в совершении преступления.