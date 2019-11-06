Установлена личность подозреваемого в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Установлена личность одного возможного подозреваемого в этом тяжком преступлении. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Он может скрываться на территории Ингушетии», – заявил источник ТАСС.

Telegram-канала Mash опубликовал ориентировку на подозреваемого. Полиция разыскивает 45-летнего Курейша Картоева по подозрению в совершении преступления.

По предварительным данным, во вторник он выехал из столицы на рейсовом автобусе Москва – Хасавюрт.

Напомним, в субботу на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Сообщалось, что автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет», однако позже был найдена еще одна машина.

Подозреваемые, как предполагается, покинули Москву. Возбуждено уголовное дело. При этом СК заявил о серьезном продвижении в расследовании убийства.