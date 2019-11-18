Водитель Audi опрокинул скорую помощь на дороге в Смоленске

В Смоленске автомобиль Audi 80 врезался в карету скорой помощи, опрокинув ее на бок, сообщают СМИ, которые публикуют видео инцидента.

Скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, передает РЕН ТВ.

Пострадали два фельдшера, передает «Пятый канал».

В августе вступил в силу закон, предусматривающий наказание для тех, кто мешает работе медицинских работников, в том числе препятствует проезду машин скорой помощи на дорогах.