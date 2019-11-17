Новейший российский вертолет решили оснастить канадскими двигателями

КБ «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) подписала с компанией Pratt & Whitney Canada контракт, по которому новейшие российские легкие вертолеты VRT500 будут оснащены канадскими газотурбинными двигателями PW207V, сообщает пресс-служба холдинга.

PW207V – это новейшая модификация семейства двигателей PW200, которые предназначены для легки вертолетов. Двигатель может развивать мощность до 700 л.с. На сегодняшний день выпущено более 5 тыс. таких силовых установок с суммарным налетом более 11 млн часов, передает РИА «Новости».

«Двигатели семейства PW200 зарекомендовали себя в качестве надежных силовых установок для легких вертолетов, сегодня они эксплуатируются более чем в 80 странах, что значительно упростит зарубежную сертификацию VRT500 и сделает его послепродажное обслуживание более доступным и оперативным», – сказал генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Он добавил, что у холдинга уже есть успешный опыт сотрудничества с Pratt & Whitney Canada.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об импортозамещении в российском двигателестроении, которое в том числе касается создания собственных двигателей для вертолетов.