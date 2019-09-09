Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

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9 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...

Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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              Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

              Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателей    9 сентября 2019, 20:35
              Фото: Лысцева Марина/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю.

              «Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, мы еще испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолетов от компании «Мотор Сич» и турбинные установки, редукторы для кораблей классов «корвет» и «фрегат», ­­– заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

              По его словам, предприятие «Сатурн», завод Климова и Объединенная двигателестроительная корпорация полностью решили эти проблемы. «Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», - уточнил вице-премьер. Он добавил, что Россия также не зависит от поставок украинской электроники. «Особого труда в замещении этой номенклатуры, хотя она и очень широкая, не было у российской промышленности», - сообщил Борисов.

              По его мнению, приостановка всех поставок нанесла непоправимый урон именно украинскому ОПК. «Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить. Вопрос замещения украинской продукции оборонно-промышленного комплекса для России закрыт, такого вопроса больше нет», - заключил вице-премьер.

              Пострадали в первую очередь украинский завод «Мотор-Сич», где ранее Россия заказывала двигатели для своих боевых вертолетов, а также и николаевский завод «Зоря – Машпроект», где собирались газотурбинные силовые установки для российских фрегатов проекта 11356.

              В 2010-2011 годах Минобороны заказал шесть кораблей проекта 11356 по двум контрактам на общую сумму 80 млрд рублей для перевооружения Черноморского флота. Трем первым кораблям успели поставить украинские силовые установки. Так, головной фрегат проекта 11356 был спущен на воду в марте 2014 года, а в марте 2016 году «Адмирала Григоровича» принял флот. Корабль «Адмирал Эссен» был спущен на воду в ноябре 2014 года, и официально пополнил состав ВМФ России летом 2016 года. Третий корабль «Адмирал Макаров» спустили на воду в сентябре 2015 года, а в состав Черноморского флота его определили в декабре 2017 года. То есть к настоящему времени судостроительный завод «Янтарь» выполнил половину имеющегося заказа.

              Но второй тройке фрегатов повезло меньше. Украина остановила взаимодействие с Россией по военно-технической линии и по продукции двойного назначения, и строительство фрегатов пришлось заморозить. Причем, «Зоря-Машпроект» изготовил двигатели для второй тройки, и даже получил часть денег. Два из этих трех фрегатов предполагалось построить для ВМС Индии, однако задержка выполнения заказа накалила ситуацию, и индусы стали выбивать себе более низкую цену. В 2016-2017 году обсуждалось строительство двух таких фрегатов на индийской территории – в Гоа. В конце 2018 года контракт был подписан. Кроме того, что Индия все-таки купит два недостроенных в России фрегата (стоимость контракта на 1 млрд долларов), еще два корабля будет построено в Индии.

              Интересно, что раньше предполагалось, что планируемые к достройке для Индии на «Янтаре» фрегаты получат в итоге штатные газотурбинные энергетические установки М7Н1 (М27) производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект». Два комплекта там были раньше изготовлены, просто их так и не смогли отправить в Россию из-за событий 2014 года.

              Теперь, судя по всему, установки все-таки будут российского производства.

              В апреле 2017 году состоялась церемония открытия нового комплекса рыбинского НПО «Сатурн» по производству морских ГТД (газотурбинных двигателей). Российская разработка обещает быть современнее изделий николаевского «Зоря-Машпроект». Обещают, что коэффициент полезного действия отечественных двигателей вырастет на 10-15%. А КПД российских двигателей составит 36% против 32% у двигателей украинского производства.

              Если Россия действительно смогла сделать адекватную замену украинским газотурбинным установкам, то фрегаты могут быть достроены, хоть и с задержкой в несколько лет. Ранее гендиректор Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (Калининградская область) Эдуард Ефимов ранее пообещал, что если российские турбины для таких кораблей поставят в 2019 году, то фрегаты будут сданы флоту в 2020-2021 годах.

              Что касается николаевского завода «Зоря-Машпроект», то отказ от сотрудничества с Россией поставил его на грань выживания. Это лишило предприятие среднесрочных заказов сразу на 750 млн долларов. Тогда как сам завод по мировым меркам небольшой. В 2013 году ему удалось продать продукции почти на 400 млн долларов. Это был самый успешный год за всю историю предприятия. При этом, 75% этих продаж приходилась на российские продажи.

              Теперь «Зоря-Машпроект» выживает только за счет сотрудничества с энергетическими предприятиями Украины. А технологии производства газотурбинных двигателей украинского завода могут быть проданы, например, китайцам. По крайней мере, завод хотят приватизировать, а интерес к нему проявляют из Поднебесной. 

              В Китай рискуют убежать также технологии и интеллектуальная собственность другого украинского авиапредприятия – «Мотор Сич». Сейчас на Украине идет бурное обсуждение, стоит ли отдавать контрольный пакет завода китайским инвесторам.

              После распада СССР на Украине остался завод по производству двигателей как для самолетов Ан, так и для выпускаемых в России вертолетов. «Мотор Сич» выпускал двигатель для самого массового нашего вертолета Ми-8 – ТВ3-117. «Когда Союз распался,  то создавать в России завод взамен оставшемуся на Украине не стали. Это было сложно, дорого и нецелесообразно. Поэтому продолжали покупать двигатели на Украине. Тем более, их делали качественно и по устраивающей Россию цене», – говорит глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

              Но когда Украина отказалась поставлять двигатели для Минобороны РФ в 2015 году, то это спровоцировало Россию начать импортозамещение в первую очередь двигателя ТВ3-117.  «К счастью, этот двигатель по рождению сугубо российский. Он был разработан ленинградским КБ им. Климова. То есть на Украине остался только завод, а не разработчик. Поэтому нам и карты в руки», – говорит Гусаров.

              КБ им. Климова модернизировало двигатель и создало более современную силовую установку для вертолетов ВК-2500. который теперь устанавливается на Ми-8/Ми-17, Ми-24, Ми-14, Ка-32, Ка-50 и Ми-28. «Завод у КБ был небольшой, опытый, поэтому им выделили новую площадку в Санкт-Петербурге, построили цеха, установили оборудование.

              Потребовалось несколько лет, чтобы развернуть серийное производство ВК-2500. Это основной двигатель, который был критичен для нашего вертолетного производства, и теперь он выпускается на территории России»,

              - говорит эксперт.

              Все остальные новые наши вертолеты, например, Ка-226 и Ка-62 - изначально летают не на украинских двигателях, а на зарубежных. А на Ми-38 и Ми-39, например, стоит более мощный двигатель ТВ7-117 производства опять же КБ им. Климова.

              Стоит отметить, что есть еще необходимость заменить двигатель Д-18 для самолетов «Руслан», который эксплуатируются российской авиакомпанией «Волга-Днепр» и Минобороны РФ. В России эти двигатели пока не производят, пока продлевается летная годность летающих «Русланов». Но если встанет вопрос о создании аналога этого транспортного самолета, то придется задуматься и о создании собственного двигателя для него.


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