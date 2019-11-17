Казачий атаман чуть не утопил внуков в Фонтанке

Опубликована видеозапись того, как в центре Санкт-Петербурга в Фонтанку упал автомобиль, в котором находились дети.

В Санкт-Петербурге автомобиль, в котором находились водитель и двое детей, упал в реку Фонтанку.

Инцидент произошел в субботу около 17.38 мск, пишет «Фонтанка».

56-летний атаман Адмиралтейско-Невской станицы Игорь Чипизубов остановил Renault Logan на набережной Фонтанки, где парковка не разрешалась.

Сотрудник ГИБДД попросил переставить машину, но Чипизубов перепутал педали, и авто упало в реку.

В машине находились внуки водителя – мальчик девяти лет и пятимесячная девочка. Двое прохожих помогли вытащить их из воды. Дети госпитализированы.

Как пишет «Фонтанка», на профильных сайтах Чипизубов фигурирует как «мастодонт казачества».