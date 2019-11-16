Автомобиль с двумя детьми упал в реку в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль, в котором находились водитель и двое детей, упал в реку Фонтанку, сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

«На набережной реки Фонтанки у дома 34 произошло падение автомобиля в реку», – приводит РИА «Новости» МЧС.

Отмечается, что в машине находились дети в возрасте пяти месяцев и четырех лет.

В ведомстве уточнили, что очевидец происшествия прыгнул в воду и помог вытаскивать детей на берег. Медики осмотрели взрослых и детей, серьезных травм у них не обнаружили.

В настоящее время решается вопрос об извлечении автомобиля из воды.

По словам очевидцев, машина съехала не на скорости, а, скорее всего, просто медленно скатилась по спуску к реке, передает «Фонтанка.ру».

Ранее в районе Коломенской набережной в российской столице автомобиль упал в Москву-реку, погибли два человека.