В результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека

В районе Коломенской набережной в российской столице автомобиль упал в Москву-реку, погибли два человека, сообщает московское управление ГИБДД.

«Коломенская набережная, 1, автомобиль врезался в ограждение и упал в реку. Машину вытащили, но водитель и пассажир уже были мертвы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Авария произошла около 1.00 в воскресенье.