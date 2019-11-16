Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

В Москве умер заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сегодня в Москве в возрасте 61 года от остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин», – сообщается на сайте ведомства.

Пожарный посвятил профессии более 40 лет жизни. На протяжении долгого времени Климкин занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС по столице по государственной противопожарной службе.

В ведомстве отметили, что он присутствовал при тушении сотен сложных пожаров, произошедших в Москве с 1996 по 2011 год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве «Пресса» на улице Правды, на Черкизовском рынке.

Кроме того, он участвовал в сложных спасательных операциях, среди которых обрушение Басманного рынка и «Трансвааль-парка».

В 2007 году Виктору Климкину было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».