В Киеве на глазах у жены и ребенка похитили главу «Укрэксимбанка»

Главу государственного «Укрэксимбанка» Александра Гриценко похитили в Киеве, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на семью банкира. Александра Гриценко называют родственником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении на сайте канала.

Уточняется, что семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александра Гриценко называют родственником бывшего президента Украины Петра Порошенко. В июле инициатор большинства дел против Порошенко, бывший глава администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов сообщил о начале нового дела по «миллиардным хищениям» из государственного «Укрэксимбанка». Портнов заявлял, что, создав устойчивую преступную организацию, Гриценко за счет государства списал кредиты подконтрольных Порошенко компаний.