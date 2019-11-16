Украина анонсировала визит Макрона в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели приедет в Киев с официальном визитом к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, подтвердила пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном для координации подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря, сообщили в офисе Зеленского.

Отмечается, что лидеры оценили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также обсудили экономическое сотрудничество двух стран.

Стороны договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Франции на Украину.

Ранее в администрации президента Франции подтвердили, что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет 9 декабря в Париже.

В встрече «нормандской четверки» сообщило агентство Bloomberg. После этого правительство Германии подтвердило, что Ангела Меркель примет участие в саммите.