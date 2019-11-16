Япония назвала нереальным требование США увеличить плату за размещение войск

Япония отвергла требование США в четыре раза увеличить расходы на находящийся в этой стране американский воинский контингент.

По словам правительственных источников, в Токио отрицательно отнеслись к этой идее, поскольку среди союзников США расходы Японии на американский контингент и так самые высокие, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

Сейчас Токио платит около 1,8 млрд долларов за пребывание на территории военнослужащих США. Требование президента США Дональда Трампа было озвучено японским чиновникам еще в июле занимавшим на тот момент пост помощника по национальной безопасности Джоном Болтоном.

По информации издания Foreign Policy , Вашингтон настаивает на том, чтобы Токио увеличил ежегодные выплаты за содержание 54 тыс. американских военнослужащих в Японии до 8 млрд долларов.

Отмечается, что решение США увеличить расходы на войска вписывается в стратегию нынешней американской администрации, настаивающей на том, чтобы ее союзники значительно увеличили свои оборонные расходы.

Ранее аналогичные требования США выдвинули и к Южной Корее. От Сеула потребовали учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на 4,7 млрд долларов.