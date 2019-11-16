В ЕС разоблачили занимавшуюся перевозкой мигрантов в контейнерах преступную сеть

В Евросоюзе (ЕС) в результате спецоперации разоблачили преступную сеть, которая занималась нелегальной перевозкой беженцев из Ближнего Востока, сообщила пресс-служба Евроюста.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что правоохранители из Германии, Румынии, Венгрии, Великобритании и Турции занимались расследованием деятельности 36 человек, которым предъявлено обвинение в незаконной переправке в европейские страны не менее 580 мигрантов.

Среди нелегалов – граждане Ирана, Ирака и Сирии. Через Турцию и Грецию их доставляли в Румынию, а оттуда через Венгрию и Чехию – в Германию.

За свою деятельность преступники получили свыше 2 млн евро. Они перевозили мигрантов в грузовых контейнерах, что представляло большую опасность для жизни людей.

Напомним, в последнее время появилось много сообщений об обнаружении мигрантов в грузовиках в Европе. Так, в Германии обнаружили грузовик с детьми-мигрантами, до этого грузовик с нелегальными мигрантами задержали в Греции. Такой же случай произошел в Британии.

Однако самым громким стал инцидент в британском городе Грейс, где обнаружили грузовик с 39 трупами. Выяснилось, что все умершие были мигрантами из Вьетнама.