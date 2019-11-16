Прощание с убитой историком Соколовым аспиранткой началось в кубанской станице

Родственники и земляки убитой в Санкт-Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в ее родной станице Старовеличковской на Кубани.

Отпевание проходит в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковской, передает РИА «Новости».

Среди пришедших – знакомые семьи, соседи, представители местной власти.

Люди несут цветы. В настоящий момент в храме – около 70 человек. Возле него – большое количество журналистов.

Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него.

В воскресенье ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки».

По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.