В Бундестаге назвали НАТО «тенью самого себя»

Североатлантический альянс в настоящее время переживает экзистенциальный кризис, являясь лишь «тенью» самого себя, пишет депутат Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин в статье для Der Spiegel.

«НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность», – приводит его слова РИА «Новости».

Триттин согласился с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. «Что это за альянс, в котором самый сильный в экономическом смысле участник считает угрозой для своей «национальной безопасности» легковые автомобили из Германии, второго по силе участника?» – задается вопросом немецкий политик.

Он считает, что министр иностранных дел Германии тоскует по НАТО, «которого уже давно не существует».

«На 70-м году своего существования альянс является скорее лишь тенью самого себя. НАТО переживает экзистенциальный кризис», – констатирует Триттин.

По его словам, альянс не способен обеспечивать безопасность своих участников, поскольку их интересы расходятся. Стратегические разногласия между членами НАТО проявляются и в отношениях с Россией, добавил Триттин.

7 ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса.

Как отметил сенатор Алексей Пушков, французский президент «ясно дал понять», что не Россия является главной проблемой альянса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что оценка Макрона полностью отражает сложившуюся ситуацию, а также указала на подтверждение «смерти мозга» НАТО в реакции генсека организации на позицию президента Франции.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД