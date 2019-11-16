В Бундестаге назвали НАТО «тенью самого себя»

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16 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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Зачем и куда разводят войска в Донбассе

Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...
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    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

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              В Бундестаге назвали НАТО «тенью самого себя»

                 16 ноября 2019, 11:49
              Фото: Yves Herman/Reuters
              Текст: Ольга Никитина

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              Североатлантический альянс в настоящее время переживает экзистенциальный кризис, являясь лишь «тенью» самого себя, пишет депутат Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин в статье для Der Spiegel.

              «НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность», – приводит его слова РИА «Новости».

              Триттин согласился с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. «Что это за альянс, в котором самый сильный в экономическом смысле участник считает угрозой для своей «национальной безопасности» легковые автомобили из Германии, второго по силе участника?» – задается вопросом немецкий политик.

              Он считает, что министр иностранных дел Германии тоскует по НАТО, «которого уже давно не существует».

              «На 70-м году своего существования альянс является скорее лишь тенью самого себя. НАТО переживает экзистенциальный кризис», – констатирует Триттин.

              По его словам, альянс не способен обеспечивать безопасность своих участников, поскольку их интересы расходятся. Стратегические разногласия между членами НАТО проявляются и в отношениях с Россией, добавил Триттин.

              7 ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса.

              Как отметил сенатор Алексей Пушков, французский президент «ясно дал понять», что не Россия является главной проблемой альянса.

              Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что оценка Макрона полностью отражает сложившуюся ситуацию, а также указала на подтверждение «смерти мозга» НАТО в реакции генсека организации на позицию президента Франции.

              Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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