Зеленский назвал контрольный пункт на границе с Крымом витриной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал контрольные пункты въезда/выезда на границе с Крымом и Донбассом витриной Украины.

По его словам, КПВВ – это первое, что видят люди, которые едут на Украину из Крыма и Донбасса. Зеленский заявил, что необходимо создать на КПВВ «максимально комфортные» условия, поскольку контрольные пункты являются «фактически витриной» страны.

Как считает Зеленский, КПВВ должны демонстрировать, что «Украина – это круто, безопасно, человечно», передает RT.

Президент Украины подчеркнул, что КПВВ – «временные» явления. Он уверен, что и Донбасс, и Крым вернутся под контроль Киева.

В пятницу Украина возобновила работу двух КПВВ на границе с Крымом.

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Напомним, советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо считает, что «реинтеграцию» Донбасса нужно начать с максимального упрощения процедур пересечения линии разграничения сторон.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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