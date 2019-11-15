Украина возобновила работу двух КПВВ на границе с Крымом

В пятницу Украина открыла временные контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом, сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

В сообщении на сайте Херсонской ОГА указывается, что «реализации первой очереди проекта обустройства пересечения админграницы между Херсонщиной и временно оккупированной территорией АР Крым для граждан созданы комфортные условия прохождения паспортного и таможенного контроля».

При этом оснащение сервисной зоны временного КПВВ «Чонгар» продолжается.

«На территории уже смонтированы металлические конструкции зданий автостанции, центра предоставления административных услуг, помещения для отдыха водителей. Продолжается ряд сопутствующих работ, в частности, по благоустройству прилегающей территории», – сообщили в ОГА.

В сутки КПВВ «Чонгар» способен пропускать до 4 тыс. пешеходов и около 800 транспортных средств.

«Строительство второй очереди пункта въезда-выезда, согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского должно завершиться до 20 декабря», – говорится в сообщении.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина начала обустраивать границу с Крымом на века.

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