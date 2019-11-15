Бельгийский офицер отметил сходство тактик ИГ и боевиков в Чечне

Командующий элитной группой сил спецназначения бельгийской армии (SFG) Рафаэль Беше заявил, что тактика, которую террористы «Исламского государства*» применяли на Ближнем Востоке, «напрямую» основана на методах, использованных незаконными вооруженными формированиями в Чечне.

«Что характерно для террористической угрозы последних лет, так это внедрение новых технологий. Напомним, во время терактов в Брюсселе и Париже террористы использовали приложения, которые легко доступны в интернете», – написал Беше в статье в «Бельгийском военном журнале», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «тактика и процедуры, применяемые ИГ* на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тактик и процедур», которые применялись против федеральных сил в Чечне, однако уже «с добавлением новейших технологий, таких как защищенная связь».

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