Экс-советника Трампа признали виновным во лжи конгрессу

Присяжные признали экс-советника президента США Дональда Трампа – Роджера Стоуна виновным по всем семи пунктам обвинения по делу о лжесвидетельствовании конгрессу.

Приговор назначен на 6 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Уточняется, что присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, пытаясь «скрыть неприглядную правду» об общении с сайтом WikiLeaks. Согласно позиции обвинения, Стоун планировал получить у сайта компромат на демократов, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Также его обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей и в утайке документов от конгресса.

Защита Стоуна, в свою очередь, признала, что он занимался «политическими махинациями», однако утверждала, что закон он не нарушил, так как никакого компромата на демократов не получил.

Напомним, бывший советник был задержан в январе 2019 года.

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