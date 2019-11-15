В ялтинском зоопарке пришлось уничтожить коллекцию карликовых свиней

В ялтинском зоопарке «Сказка» пришлось уничтожить коллекцию карликовых свиней из-за претензий местных ветеринаров, рассказал директор зоосада Олег Зубков.

«Мы вынуждены были уничтожить коллекцию из двух десятков карликовых свиней в ялтинском зоопарке из-за претензий местных ветеринаров, что свиньи должны жить в безвыгульных помещениях... Это недопустимо для смотровой территории зоопарка», – приводит слова Зубкова РИА «Новости».

Он рассказал, что зоопарк оштрафовали за то, что посетитель кормили маленьких поросят. Карликовые мини-пиги жили вместе с карликовыми козами на территории так называемого «бабушкиного дворика».



Ранее глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов заявлял, что директор зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, находящихся в контакте с посетителями.

Зубков данные о том, что у животных нет прививок от бешенства, отвергает. По его словам, все животные раз в год прививаются от бешенства и других заболеваний, для этого заключено два договора на ветеринарное обслуживание.

«У нас есть акты прививок. Мы готовы предоставить всю необходимую документацию с датами и список прививок всех абсолютно животных. У нас все благополучно, и никаких проблем с ветеринарным законодательством нет, есть только придирки. Больше того, не только животные привиты вакциной от бешенства, но и сотрудника зоопарка, в том числе и я», – сказал владелец зверинцев.

Он также заявил о «придирках» со стороны местного ветеринарного департамента и «желании закошмарить».



Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, отметил, что Зубкову, несмотря на его заслуги в области создания зоопарков, нужно действовать в рамках закона.



«Закон суров, но он закон. Если Олег Зубков виноват в чем-то и законным образом это будет доказано, он обязан выполнить этот закон. Если к нему относятся предвзято, и все проверки являются манипуляцией, то надо наказывать тех, кто это делает, но критерием в этом процессе может быть только суд», – сказал Иоффе.

Ранее Зубков сообщил, что в ялтинском зоопарке «Сказка» родились три редчайших белых бенгальских тигренка.