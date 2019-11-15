Найдена секретная часть ракеты израильской системы ПРО «Железный купол»

На территории сектора Газа нашли почти не получившую повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

Соответствующие снимки опубликовал в Twitter Джо Трузман – автор информационной рассылки о ситуации на Ближнем Восторке GroundBrief.

Пользователи соцсети в комментариях предположили, что Россия и Иран «будут счастливы» подобной находке, и часть ракеты должна быть продана «по самой высокой цене».

Part of an Iron Dome Tamir interceptor fell in the #Gaza Strip. pic.twitter.com/6Xj30m1JMW — Joe Truzman (@Jtruzmah) November 14, 2019

В то же время авторы портала The Drive увидели на фото систему активного радиолокационного самонаведения и неконтактный взрыватель. По мнению журналистов, потеря Израилем такого оружия может способствовать разработке средств противодействия ему.

Это не первая потерянная Израилем ракета. На прошлой неделе Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО. В ходе исследования выяснилось, что речь идет об усовершенствованной израильской ракете класса «земля-воздух», выпущенной из ракетной системы «Праща Давида».

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы, отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований.

Ракеты-перехватчики «Пращи Давида» являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей «Пращи Давида» является военной тайной. «Праща Давида» работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400.

Экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что секретная израильская ракета может принести пользу России. А военный эксперт Дмитрий Дрозденко сообщил, что попадание ракеты «Пращи Давида» в руки России ударит по обороне Израиля.