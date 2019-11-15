Медведев запретил использовать квартиры в качестве гостиниц

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», – говорится в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.

Также нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и религиозных объединениях».

В то же время разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает прав других граждан.

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов уточнил, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях нельзя трактовать как запрет посуточной аренды квартир.

«Это в любом случае приведение в соответствие нормативки с законами о хостелах. Нового в нем ничего. Второе. Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно», – сказал Пахомов, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что если вести речь непосредственно о гостиничных услугах, то они предполагают соответствующий перечень требований – это белье, уборка и обязательная регистрация гостей в ФМС, а аренда жилья – это гражданско-правовые отношения.

С 1 октября 2019 года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым хостелы и мини-гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов.