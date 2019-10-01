В Москве массово закрылись хостелы

С 1 октября в Москве закрываются 89 хостелов и мини-отелей, причем около 60% из них находятся в центре города, сообщил начальник управления гостиничного хозяйства городского комитета по туризму Алексей Тихненко.

Тихненко сообщил, что «согласно данным Федерального перечня туристских объектов, в Москве всего в квартирах размещено 89 мини-отелей и хостелов (527 номеров, 2 тыс. 46 мест), что составляет 5,2% от общего количества гостиничных предприятий города Москвы», передает РИА «Новости».

При этом «в центре сосредоточено около 60% хостелов, прошедших государственную классификацию».

Тихненко предположил, что вступивший в силу закон о запрете размещения хостелов в жилых домах поспособствует легализации рынка гостиничных услуг и его развитию.

Он добавил, что с 1 октября будет активизирована работа контрольно-надзорных органов по пресечению деятельности хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.

Отмечается, что в российской столице также активно используется услуга краткосрочного жилого найма.

«Новый закон устанавливает запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. В то же время в отношении жилья более активно стал использоваться другой вариант – услуги краткосрочного жилого найма, и он под запрет не подпадает, а разграничить его от гостиничных услуг сложно», – пояснил начальник управления гостиничного хозяйства.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли закон на появление нелегальных хостелов в квартирах, Тихненко сказал, что арендодателям будет запрещено использовать в рекламе на сайтах слова «отель», «гостиница» и «хостел», так как это будет расцениваться как нарушение.

«Возможно, нас ждет расцвет рекламы «доходных домов», «жилых комнат» и прочего креатива», – предположил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года.

Закон запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.